В редакцию "МГ" обратились очевидцы, которые рассказали, что в ресторане "Інжу+" по улице Молдагуловой проходит торжество. По приезду журналистов двери ресторана были закрыты, но из вытяжки была слышна речь тамады и музыка. Двери никто не открывал. Корреспонденты вызвали полицейских. Через 40 минут прибыли стражи порядка, которые отметили, что сегодня они уже приезжали по этому адресу и взяли объяснительную с хозяина ресторана за нарушение. Со слов полицейских, виновники торжества ранее обещали им прекратить свой праздник и разойтись по домам. Стражи порядка им поверили и уехали. Когда сотрудники приехали во второй раз, они вместе с журналистами зашли в зал, где за столами сидели гости, которые при виде камеры сразу стали расходиться. Стоит отметить, что некоторые гости пришли на свадьбу вместе с маленькими детьми. Родители жениха заявили, что заведующая кафе утверждала, что акимат им разрешил проводить мероприятие. - Мы обратились к заведующей ресторана "Інжу+" по имени Айнура, она не отказала нам и сказала, что провести праздник возможно, тем более, с ее слов, акимат им разрешил, - отметил отец жениха Абзал Изтелеуов. - На свадьбу к нам пришли около 65 человек. В акимате заявили, что в принципе не могут дать разрешение, поскольку закрытие увеселительных заведений было принято санврачами. - На прошлой неделе мы выявили нарушение в данном кафе. Там проводилась свадьба. Мы взяли объяснительную и направили материалы в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, дальше они составляют протокол и принимают соответствующие меры. Стоит отметить, что выявленное на прошлой неделе нарушение уже тогда было вторым по счету, - рассказал руководитель мониторинговой группы Аслан Жармуханов. Между тем руководитель управления контроля качества товаров и услуг г.Уральск Мадениет Танауов сообщил, что ими готовится материал по делу о нарушении в кафе "Інжу+" и оно будет направлено в суд. - Раннее уже было нарушение, на индивидуального предпринимателя был составлен протокол и назначен штраф в размере 230 МРП. Следом было второе нарушение, также протокол и штраф и уже по нему мы направляем дело в суд для принятия решения по закрытию увеселительного заведения. Решение примет суд, - отметил Мадениет Танауов. К слову, если нарушитель отплатит штраф в течение 7 дней, то сумма штрафа уменьшается вдвое. На сегодняшний день по г.Уральск составлено 17 протоколов по факту нарушения карантина в отношении индивидуальных предпринимателей. Среди них владельцы и арендаторы кафе, автомоек и салонов красоты.

-bKbWiVviM8

