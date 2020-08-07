Иллюстративное фото из архива "МГ" - Департаментом антикоррупционной службы по ЗКО начато досудебное расследование по фактус использованием служебного положенияв отношении должностных лиц ГУ «Отдел образования Каратобинского района ЗКО», - сообщили в антикоррупционной службе. Госслужащие обвиняются в том, что в период введения чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан, в мае 2020 года, в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в крупном размере - на сумму, выделенных на приобретение 100 ноутбуков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.