По данным РГП "Казгидромет", 8 августа в Уральске ожидается дождь, гроза, температура воздуха днем +28 градусов, ночью +21. В Атырау ожидается погода без осадков, дней +34 градусов, ночью +23. 32 градуса жары ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +23 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют дождь. Днем +26 градусов, ночью +18.