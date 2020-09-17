"В соответствии с постановлением правительства вакцинация против пневмококковой инфекции проводится трехкратно в возрасте двух месяцев, четырех месяцев и 12-15 месяцев. За семь месяцев текущего года в республике против пневмококковой инфекции в плановом порядке привито: первой прививкой - 148 221, второй – 133 723 и третьей прививкой – 137 554 детей в целевых возрастах. Поэтому, учитывая возможный повторный рост распространения коронавируса, заболевания, вызываемые сопутствующими инфекциями, такие как пневмококк, создают реальную угрозу для жизни. Вакцинация от пневмококковой инфекции позволит не только снизить уровень заболеваемости пневмонией, но и значительно облегчить протекаемость коронавируса. В этой связи, уважаемый Аскар Узакпаевич, просим Вас рассмотреть вопрос о срочной вакцинации населения за счет финансирования фонда социального страхования, - сказала она.

Иллюстративное фото из архива "МГ" –Пневмококковая инфекция является распространенной причиной заболеваемости и смертности во всем мире, несмотря на то, что показатели заболеваемости и смертности выше в развивающихся странах, чем в промышленно развитых странах. Болезнь наиболее типична для крайних возрастов, для маленьких детей и пожилых людей. Инфекция передается главным образом воздушно-капельным путем и колонизирует в носоглотке. При этом мировая практика показывает, что во многих государствах, где прививки от пневмококка являются обязательными, показатели уровня заболеваемости относительно низкие. Мы все боимся коронавируса, но среди всех пневмоний в мире COVID составляет только 4-5 процентов, а остальные 95 процентов – другого происхождения. В частности, от пневмококка. Прививку от пневмококка необходимо делать всем от 65 лет и старше. А тем, кому 19 лет и больше – при условии, что у этого человека диабет, хронические заболевания легких, почек, печени. Абсолютное показание для пневмококковой прививки - отсутствие селезенки или наличие кохлеарного импланта, - сказала она, обращаясь с депзапросом к премьер-министру. Она отметила, что Казахстан с 2010 года поэтапно начал массовую вакцинацию против пневмококковой инфекции детям.