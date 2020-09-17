"В соответствии с постановлением правительства вакцинация против пневмококковой инфекции проводится трехкратно в возрасте двух месяцев, четырех месяцев и 12-15 месяцев. За семь месяцев текущего года в республике против пневмококковой инфекции в плановом порядке привито: первой прививкой - 148 221, второй – 133 723 и третьей прививкой – 137 554 детей в целевых возрастах. Поэтому, учитывая возможный повторный рост распространения коронавируса, заболевания, вызываемые сопутствующими инфекциями, такие как пневмококк, создают реальную угрозу для жизни. Вакцинация от пневмококковой инфекции позволит не только снизить уровень заболеваемости пневмонией, но и значительно облегчить протекаемость коронавируса. В этой связи, уважаемый Аскар Узакпаевич, просим Вас рассмотреть вопрос о срочной вакцинации населения за счет финансирования фонда социального страхования, - сказала она.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
