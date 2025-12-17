Мужчина вышел для водопоя скота в сторону колодца.

Как сообщили в ДЧС по ЗКО, 16 декабря в утром на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Бирликском сельском округе Жангалинского района пропал 54-летний мужчина.

По данным спасателей, 15 декабря он вышел для водопоя скота в сторону колодца, расположенного на расстоянии пяти километров, и не вернулся. Сотовый телефон он с собой не взял.

К поисковым мероприятиям привлекли спасателей, военнослужащих, полицейских, сотрудников акимата и местных жителей. Поиски велись непрерывно. Кроме того, незамедлительно для проведения воздушной разведки был поднят вертолёт Ми-8 АО «Казавиаспас» МЧС.

– В результате проведённых поисково-спасательных работ пропавший был найден в 30 км от первоначального места поиска в зимовке «Бахас» Акжайыкского района. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в ДЧС по ЗКО.

Спасатели в очередной раз напомнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями выпас скота, выход или выезд населения за пределы населенного пункта как в пешем порядке, так и на автомобилях могут привести к печальным последствиям.