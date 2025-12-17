Инцидент произошёл в подмосковном поселке Горки‑2 в Одинцовском городском округе. Нападавший задержан.

В подмосковном поселке Горки‑2 в Одинцовском городском округе ученик девятого класса напал на школьников с ножом, в результате чего погиб 10‑летний ребёнок, сообщили РБК, ТАСС и ряд других российских СМИ.

Инцидент произошёл утром 16 декабря в Успенской средней образовательной школе. Подросток распылил перцовый баллончик в охранника, а затем ударил ножом одного из учеников — четвероклассника, который скончался от полученных ранений. Нападавший был задержан на месте происшествия.

По данным телеграмм-канала Shot нападавший был в балаклаве и футболке с надписью No Lives Matter («Ничьи жизни не важны»).

Причины нападения пока не установлены. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. В школе были эвакуированы дети, на место происшествия прибыли экстренные службы и сотрудники Следственного комитета.

Расследование продолжается, устанавливаются мотивы и обстоятельства случившегося.