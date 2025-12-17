ДТП произошло 16 декабря в двух километрах от посёлка Володарское.

16 декабря 2025 года в 20:30 на 14-м километре автодороги районного значения Уральск – Кирсанова, в двух километрах от посёлка Влодарское столкнулись два автомобиля.

— Водитель KIA K5 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ-2104 погибли на месте, — сообщили в департаменте полиции ЗКО.

По данным полиции, ещё один пассажир ВАЗ-2104 с травмами доставлен в городскую больницу Уральска. Автомобили помещены на спецстоянку.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».. Водитель KIA K5 задержан, обстоятельства аварии выясняются.