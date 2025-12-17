Неблагоприятные погодные условия ожидаются сегодня в ЗКО, Актюбинской, Атырауской и других областях.

В «КазАвтоЖоле» обратились к казахстанским водителям из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, 17 декабря в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

– В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - сообщили в «КазАвтоЖол».

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.