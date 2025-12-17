Количество мальчиков и девочек оказалось почти одинаковым: 362 мальчика и 363 девочки.

В День Независимости Республики Казахстан в медицинских организациях страны на свет появились 725 малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, среди новорождённых — 7 двоен. Количество мальчиков и девочек оказалось почти одинаковым: 362 мальчика и 363 девочки.

В Минздраве отмечают, что рождение детей в главный государственный праздник — особое и символичное событие как для страны, так и для семей. В праздничный день медицинские работники родильных домов обеспечили матерям и новорождённым качественную и своевременную помощь.