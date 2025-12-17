Мужчина считает, что частный судебный исполнитель подделал документы и продал дом.

В редакцию «МГ» обратился 60-летний Анатолий Зайкин — инвалид III группы, который остался без жилья. Сейчас мужчина живёт где придётся: летом снимает дачи, зимой ночует в подвалах. Подрабатывает он в КСК, работу, по его словам, найти не удаётся. Анатолий Зайкин утверждает, что частный судебный исполнитель, подделав документы, продали дом, который после смерти матери был ему подарен. Кроме того, бывшая сожительница, по его словам, сняла деньги с его счёта и уехала за границу.

Как рассказывает мужчина, сестра и брат оспорили договор дарения, и дом перешёл в наследство. После смерти отца в 2014 году доли распределились следующим образом: у Анатолия и брата было по 45%, у сестры — 10%. Зайкин утверждает, что постепенно выплачивал родственникам деньги за их доли из зарплаты и пособия. В 2020 году он неожиданно узнал, что дом, в котором он жил, по решению суда выставили на торги. По его словам, о судебном процессе его не уведомили: частный судебный исполнитель указал нерабочий номер телефона, хотя действующий номер у него был. Дом, оценённый в 13,4 миллиона тенге, продали за 6,9 миллионов тенге.

— В тайне от меня частный судебный исполнитель прекращает исполнительное производство и выплачивает всем, кроме меня, денежные суммы от продажи дома, причём не от вырученных от продажи денег, а от оценочной стоимости. В результате чего мне были отведены всего лишь 408 тысяч тенге, а должен был передать по закону 2 500 000 тенге. Меня обманули: я, имея 45% доли в наследстве, остался без жилья и денег. По закону лицо с инвалидностью не имеют права лишать единственного жилья. Я по льготам приравниваюсь к инвалидам войны. А судебный исполнитель должен был продать доли наследников, и только после этого, если бы денег не хватило для возмещения, он должен был взыскивать с меня. Хотя я уже выплачивал деньги. А он просто взял и всё продал целиком, не обращая внимания на меня, — рассказывает Анатолий Зайкин.

По этому факту, со слов мужчины, в отношении частного судебного исполнителя было возбуждено уголовное дело по превышению полномочий, однако позже его закрыли. Во время расследования, как утверждает Зайкин, из материалов дела пропали важные документы, а бумажный вариант уголовного дела потерялся. Мужчина несколько лет обращается в различные инстанции, в том числе к депутатам Мажилиса и в прокуратуру ЗКО, однако результата это не дало.

Похожая ситуация произошла и с другим делом. По словам Зайкина, его бывшая сожительница подделала доверенности и сняла деньги с его счёта.

— Первая доверенность выписана в Народный банк на получение моего пособия по инвалидности, вторая доверенность выписана в Налоговый комитет на получение лицензии на перевозку пассажиров. Первая доверенность выписана на 5 лет, а должна быть по закону выписана на 3 года. Народный банк её принял, и выдал пособие чужому человеку за четыре месяца. В суде банк заявил, что доверенность была утеряна, и мой иск оставили без рассмотрения. По второй доверенности была сделана в Астане почерковедческая экспертиза, где было доказано, что подпись сделана не мной, за нотариуса расписалась его помощница. Затем у следователя пропадают оригинал доверенности, с ней пропадают протокол выемки, акт приема-передачи документов, 16 оригиналов документов. Заменена почерковедческая экспертиза, лежит копия, подписи отличаются от подписи в моей копии, и печать в другом месте. Заверенная копия следователем, — рассказал мужчина.

По словам Зайкина, виновные до сих пор не привлечены к ответственности. В сентябре 2023 года министр МВД РК поручил провести внутреннее расследование по факту пропажи документов, однако, как утверждает мужчина, поручение так и не было выполнено. Попасть на приём к акиму ЗКО ему также не удалось. А очередь на жилье не продвигается уже несколько лет.

Из-за постоянных стрессов у Анатолия Зайкина развилась болезнь. Он просит привлечь к ответственности частного судебного исполнителя, нотариуса и её помощницу, а также Народный банк, который, по его мнению, выдал деньги по поддельной доверенности.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по обращениям Анатолия Зайкина было зарегистрировано четыре уголовных дела. Все они прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения. В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования всем доводам была дана правовая оценка. Подробности дела не раскрываются. В прокуратуре ЗКО также подтвердили, что расследования завершены и уголовные дела закрыты.