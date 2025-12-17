Усилить меры по защите граждан от мошенников при сделках с единственным жильём и создать госфонд компенсаций предложил депутат мажилиса.

На заседании Мажилиса депутат Наурыз Сайлаубай выступил с инициативой усложнить процедуру продажи единственного жилья в Казахстане, а также создать государственный компенсационный фонд для граждан, пострадавших от действий мошенников.

По словам депутата, в стране участились случаи мошенничества, в результате которых, граждан лишают жилья обманным или насильственным путем. Чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет.

— Преступники оказывают на них психологическое давление, угрожают по телефону и реализуют преступные схемы. В результате единственное жилье граждан по поддельным документам продается аффилированным лицам. Чаще всего пострадавшие — одинокие и социально уязвимые люди, — заявил Наурыз Сайлаубай.

В связи с этим мажилисмен обратился к Генеральному прокурору с рядом предложений. В частности, он предложил провести комплексную проверку законности судебных решений по таким делам, взять на контроль уголовные дела потерпевших, а также изучить прекращенные и архивные материалы. Кроме того, депутат считает необходимым обеспечить возврат сделок в первоначальное положение.

Отдельно были озвучены меры по усилению защиты граждан при сделках с единственным жильем. Среди них — создание государственного компенсационного фонда для выплаты возмещений тем, кто лишился жилья в результате мошенничества и не смог взыскать ущерб через суд.

Также предлагается ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок с единственным жильем, проводить углубленную проверку дееспособности продавца, требовать справки из психиатрического и наркологического диспансеров, обеспечить полную видеофиксацию сделки и установить период ожидания от 7 до 30 дней, особенно при участии пожилых граждан.