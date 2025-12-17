Мероприятие пройдёт в зале «Ихсанов» по адресу: проспект Н. Назарбаева, 179.

18 декабря 2025 года в Уральске состоится встреча вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан Асета Нусупова с населением и представителями бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

Встреча с населением и предпринимателями запланирована с 10:00 до 11:00, после чего с 11:00 до 11:20 состоится личный приём граждан.

Жители и представители бизнеса могут заранее направить свои вопросы и предложения для обсуждения на встрече через WhatsApp по номеру: +7 701 786 3919.

Для записи на личный приём и участия во встрече необходимо обращаться по телефону: +7 701 786 3919 (контактное лицо — Азиза Нурпейисова).