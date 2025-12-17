Военная прокуратура Уральского гарнизона выявила нарушения трудового законодательства при начислении заработной платы преподавателям военной кафедры Западно-Казахстанского аграрно-технического университета.

Военная прокуратура Уральского гарнизона провела проверку деятельности военной кафедры Западно-Казахстанского аграрно-технического университета.

В ходе проверки было установлено, что размер заработной платы преподавателей определялся с нарушением требований трудового законодательства. Это приводило к неравным условиям оплаты труда работников.

По итогам прокурорского надзора система оплаты труда была приведена в соответствие с действующим законодательством и должностными обязанностями сотрудников.

В результате заработная плата преподавателей военной кафедры увеличилась в среднем на 150–200 тысяч тенге.

Принятые меры позволили восстановить и защитить трудовые права преподавателей, гарантированные Конституцией Республики Казахстан.