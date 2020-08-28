Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 23 по 30 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Таза Казахстан» и сотрудники Курмангазинского отдела полиции совместно с районной инспекцией лесного хозяйства и животного мира проводили рейдовые мероприятия. – Во время рейда на реке Кигач в районе участка Серезез была остановлена лодка «Бударка», которой управлял житель Приморского сельского округа Курмангазинского района. В лодке было шесть пассажиров. У них полицейские обнаружили восемь цветков лотоса светло-розового цвета. Необходимо отметить, что лотос занесен в Красную книгу Казахстана и срывать его категорически запрещается. Одна из пассажирок призналась, что приехала на экскурсию в Курмангазинский район из Атырау специально, чтобы полюбоваться цветущим лотосом. У нее села батарейка на сотовом телефоне и она не смогла сделать фотографии. Поэтому решила сорвать цветы на память и чтобы показать их потом дома, - сообщили в полиции. По данному факту решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности. К слову, цветок лотоса растёт по Казахстану только на реках Кигач-Шора Курмангазинского района Атырауской области на площади пяти тысяч гектаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДП Атырауской области