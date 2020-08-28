Погибший 69-летний пилот Павел Ерошенко был известным поэтом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Супруга погибшего Павла Ерошенко Людмила рассказала, что ее муж сам создал этот самолет. - Он был поэтом, сочинял и пел песни, издал свою книгу. В драматическом театре был его творческий вечер. Мой муж был первоклассным летчиком, служил на Северном флоте. Летал на Кубу, было несколько вылетов. Был на спасении подводной лодки, которая горела в Саргассовом море. У него три тысячи часов-налетов. У него была детская мечта, создать свой самолет. Начинал он в авиамодельном кружке. Он хотел назвать его "Мечта". Собирал летательный аппарат 10 лет. В субботу был первый вылет, облетел поля в округе, приземлился, все было хорошо, - плача рассказала супруга погибшего. -  А сегодня - вот. Напомним, сегодня, 28 августа, в 8.30 в садовом обществе Казинское упал самодельный летательный аппарат. Пилот скончался до прибытия скорой помощи. Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Он собирал летальный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА