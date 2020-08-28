Иллюстративное фото из архива "МГ" Без горячей воды город остался с 17 августа. Тогда представители АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили, что горячее водоснабжение будет приостановлено всего на одну неделю, чтобы провести профилактические работы. Однако 24 августа стало известно, что АО "КазТрансгаз Аймак" прекратило подачу газа в ЖТЭ. Долг перед газовиками составил более 900 млн тенге. - Я вам даже приблизительно сказать не могу, когда будет горячая вода. Мы ведем переговоры с АО "Казтрансгаз Аймак", после обеда снова поедем, меняем график погашения долга, - рассказал сегодня, 28 августа, директора АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин. По его словам, долг в 900 млн тенге остался с прошлых лет. Отметим, что это не первая остановка Уральской ТЭЦ из-за отключения газа. Периодическое отключение газа на предприятии происходит с 2017 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.