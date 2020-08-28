Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по противодействию коррупции Атырауской области, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении командира патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области по факту получения взяток на системной основе путем вымогательства от подчиненных сотрудников за покровительство по службе в размере от 5 000 до 70 000 тенге. - Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей», - пояснили в ведомстве. В департаменте полиции Атырауской области рассказали, что по данному факту было проведено служебное расследование. - Сотрудника полиции, подозреваемого во взяточничестве, уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, освобождено от занимаемых должностей руководство местной полицейской службы, - сообщили в департаменте полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.