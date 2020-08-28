Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, в предстоящие выходные, 29 и 30 августа, будет приостановлена деятельность торговых домов и торговых центров, торговых сетей, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов, SPA-салонов, фитнесс центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных объектов. Также в субботу и воскресенье люди не смогут посещать бани, сауны, детские и взрослые образовательные центры, коррекционные кабинеты, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей и взрослых, аттракционы на открытом воздухе. Общественный транспорт ездить не будет, однако этот запрет не касается автобусов, обслуживающих дачные маршруты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.