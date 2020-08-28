В городе во второй раз приступили к ремонту дороги по ул. Молдагуловой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". КПО б.в. второй раз оплатит ремонт дороги в Уральске История с ремонтом улицы Алии Молдагуловой началась летом 2019 года. В июне автодорогу закрыли для автомобильного движения. Работы проводила подрядная организация ТОО "Бирлик". Стоимость ремонта составила порядка 700 млн тенге. Но комиссия не приняла дорогу в эксплуатацию. Был выявлен строительный брак. Специалисты заявили, что причинами  дефектов могли стать некачественные стройматериалы и неправильная схема укладки асфальта. По закону подрядчик должен был исправить огрехи, но компанию признали недобросовестной и лишили лицензии. Дорога все лето оставалась недостроенной. - Сейчас КПО заключила договор с ТОО «ДСК Приоритет». Подрядная организация заменит некачественные бордюры и уложит асфальт на площади 6700 квадратных метров. Работы планируется завершить до конца сентября, - отметил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Жандос Дуйсенгалиев. Менеджер социальных проектов КПО Ержан Аубакиров подтвердил, что договор был заключен, но не стал озвучивать сумму ремонта. - Нам придется заменить порядка 300 бордюрных камней. Каждый из них имеет длину в 1 метр. Многие из них уже раскрошились. Затем начнем укладку асфальта, - сказал мастер участка. Отметим, что в этом году проверки качества ремонта дорог выявили немало нарушений. Дорожникам выписали предписания об их устранении. Но, по сообщению представителей отдела ЖКХ, ПТ и АД, была исправлена только половина выявленных дефектов. КПО б.в. второй раз оплатит ремонт дороги в Уральске КПО б.в. второй раз оплатит ремонт дороги в Уральске КПО б.в. второй раз оплатит ремонт дороги в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ