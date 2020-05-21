Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации леворульных авто из Армении. Нововведения касаются только машин, ввезенных в страну до 1 февраля 2020 года. МВД также необходимо утвердить номерные знаки для таких авто. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны при осуществлении регистрации транспортного средства обеспечить хранение до востребования собственниками оригиналов регистрационных документов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, а также обеспечить возможность уплаты налоговых обязательств и прохождения обязательного технического осмотра. Генеральная прокуратура и Комитет национальной безопасности Казахстана должны до 1 декабря 2021 года обеспечить интеграцию ведомственных информационных систем "Единый реестр административных производств" и "Беркут" для организации доступа органам внутренних дел к сведениям о пересечении государственных границ Республики Казахстан транспортными средствами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.