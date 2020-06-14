Иллюстративное фотос сайта lgaki.com.ua Подать заявку на прохождение первоначального опыта работы по специальности может любой выпускник, окончивший высшие и средние профессиональные учебные заведения. Соответственно, в этом году 3 высших учебных заведения области окончили более трех тысяч студентов. Выпускники прошли обучение на 11 факультетах по 79 специальностям. На «Молодежную практику», реализуемую в рамках третьего направления «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства», в этом году планируется направить 1140 человек. По словам специалистов, такие практические мероприятия развивает способностей молодых людей. - Для получения направления на «Молодежную практику» в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в качестве безработного по месту жительства. При себе иметь удостоверение личности и документ об образовании. Затем мы найдем им работу в учреждения, согласно полученной ими профессии, - пояснили в областном управлении координации занятости и социальной помощи. С начала года на молодежную практику направлено 240 молодых людей из числа обратившихся в центры занятости. А в прошлом году их было 1325 человек, из них 60% трудоустроены на постоянные рабочие места. Это говорит о том, что данный проект дает положительные результаты в регионе. Стоит отметить, что в области, помимо трех вузов, имеется 8 частных и17 государственных колледжей. В этом году 25 средних профессиональных учебных заведений заканчивают более 4 тысяч студентов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.