Сегодня, 16 августа, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев в своем постановлении представил поэтапное смягчение карантинных мер по области, однако все же запрет на работу общественного транспорта и деятельность ТРЦ, рынков и салонов красоты в выходные дни остался.- торговых домов и центров (бутики, павильоны), торговых сетей; - непродовольственных и продовольственных крытых рынков, - салонов красоты, парикмахерских, объектов оказывающих косметологические услуги, SPAцентров (салонов), - фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов, спортивно-оздоровительных объектов, бань, саун, - детских и взрослых образовательных центров, детских коррекционных кабинетов, дежурных групп детских дошкольных учреждений, - объектов общественного питания (в помещениях);- посещение скверов, площадей, набережных, городского парка отдыха и других мест отдыха населения (за исключением пляжей) группами не более 3 человек или членов одной семьи, с соблюдением социальной дистанции; - индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек), с соблюдением социальной дистанции; - спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, организация проживания на спортивных базах); - работа аттракционов на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции, регулированием потока посетителей и соблюдением противоэпидемических мероприятий;- проведение банкетов, свадеб, юбилеев, торжественных, семейных, памятных, обрядовых и иных массовых мероприятий (в том числе проводимых на дому);- пассажирские автобусные сообщения между регионами; - деятельность оздоровительных и пришкольных лагерей, бассейнов, пляжей; всех развлекательных объектов (за исключением аттракционов на открытом воздухе), кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых); ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов; кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников; религиозных объектов, а также всех объектов культуры (театров, концертных залов, музеев, выставок, форумов); детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп);- перевод не менее 80 % сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; - ЦОНы перейти на оказание услуг в онлайн режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн режиме осуществлять по записи (с 10.00 до 18.00 часов); - медицинские центры (по записи) с 10.00 часов до 18.00; - стоматологические клиники (по записи) с 10.00 часов до 18.00 часов; - продовольственные рынки и непродовольственные рынки (график работы с 10.00 часов до 17.00 часов), с соблюдением расстояния между торговыми прилавками не менее 2 метров, реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов. Для крытых рынков дополнительные ограничения: заполняемость не более 30 % от вместимости объекта (из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). - торговые дома и центры (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины заполняемость не более 30 % от вместимости объекта (из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя), график работы с 10.00 часов до 21.00 часа). - продуктовые магазины с 09.00 часов до 22.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); - объектам общественного питания разрешено функционировать (с 10.00 до 22.00 часов) на открытом воздухе (летние площадки) и в помещении, без проведения коллективных мероприятий (с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а также в установленное время осуществлять услуги по доставке и на вынос; - банковские услуги, с 09.00 часов до 18.00 часов; - медико-социальные учреждения с 09.00 часов до 16.00 часов; - детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей и взрослых (группы не более 5 человек) - график работы с 09.00 часов до 16.00 часов, по записи; - дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; - объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и др.) с заполняемостью не более 50 %; - салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры (салоны), (заполняемость объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) - график работы с 10.00 часов до 18.00 часов по предварительной записи; - бани, сауны (без бассейнов) – график работы с 10.00 часов до 20.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя); - фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы (без бассейнов) – по предварительной записи, график работы с 10.00 часов до 21.00 часа (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя); - объекты по оказанию бесконтактных услуг населению: автомойки - с 10.00 часов до 21.00 часа; СТО, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие - с 10.00 часов до 18.00 часов; - бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 часов до 17.00 часов;- торговых домов и центров (бутики, павильоны), торговых сетей, - непродовольственных и продовольственных крытых рынков, - салонов красоты, парикмахерских, объектов оказывающих косметологические услуги , SPAцентров (салонов), - фитнесс центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных объектов, бань, саун, - детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых, аттракционов на открытом воздухе;- Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 07.00 часов до 23.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, равномерным графиком движения. - Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. - Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках, перчатках). - Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.