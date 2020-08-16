Стало известно, что откроют в первую очередь в регионе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 16 августа, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев в своем постановлении представил поэтапное смягчение карантинных мер по области, однако все же запрет на работу общественного транспорта и деятельность ТРЦ, рынков и салонов красоты в выходные дни остался.
Итак, согласно постановлению с 17 августа будет возобновлена деятельность:
- торговых домов и центров (бутики, павильоны), торговых сетей;
- непродовольственных и продовольственных крытых рынков,
- салонов красоты, парикмахерских, объектов оказывающих косметологические услуги, SPAцентров (салонов),
- фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов, спортивно-оздоровительных объектов, бань, саун,
- детских и взрослых образовательных центров, детских коррекционных кабинетов, дежурных групп детских дошкольных учреждений,
- объектов общественного питания (в помещениях);
Разрешено:
- посещение скверов, площадей, набережных, городского парка отдыха и других мест отдыха населения (за исключением пляжей) группами не более 3 человек или членов одной семьи, с соблюдением социальной дистанции;
- индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек), с соблюдением социальной дистанции;
- спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, организация проживания на спортивных базах);
- работа аттракционов на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции, регулированием потока посетителей и соблюдением противоэпидемических мероприятий;
Запрещено:
- проведение банкетов, свадеб, юбилеев, торжественных, семейных, памятных, обрядовых и иных массовых мероприятий (в том числе проводимых на дому);
Приостановлены:
- пассажирские автобусные сообщения между регионами;
- деятельность оздоровительных и пришкольных лагерей, бассейнов, пляжей; всех развлекательных объектов (за исключением аттракционов на открытом воздухе), кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых);
ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов; кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников; религиозных объектов, а также всех объектов культуры (театров, концертных залов, музеев, выставок, форумов);
детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп);
Ограничения по времени и режиму работы:
- перевод не менее 80 % сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи;
- ЦОНы перейти на оказание услуг в онлайн режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн режиме осуществлять по записи (с 10.00 до 18.00 часов);
- медицинские центры (по записи) с 10.00 часов до 18.00;
- стоматологические клиники (по записи) с 10.00 часов до 18.00 часов;
- продовольственные рынки и непродовольственные рынки (график работы с 10.00 часов до 17.00 часов), с соблюдением расстояния между торговыми прилавками не менее 2 метров, реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов.
Для крытых рынков дополнительные ограничения: заполняемость не более 30 % от вместимости объекта (из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя).
- торговые дома и центры (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины заполняемость не более 30 % от вместимости объекта (из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя), график работы с 10.00 часов до 21.00 часа).
- продуктовые магазины с 09.00 часов до 22.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);
- объектам общественного питания разрешено функционировать (с 10.00 до 22.00 часов) на открытом воздухе (летние площадки) и в помещении, без проведения коллективных мероприятий (с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а также в установленное время осуществлять услуги по доставке и на вынос;
- банковские услуги, с 09.00 часов до 18.00 часов;
- медико-социальные учреждения с 09.00 часов до 16.00 часов;
- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей и взрослых (группы не более 5 человек) - график работы с 09.00 часов до 16.00 часов, по записи;
- дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;
- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и др.) с заполняемостью не более 50 %;
- салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры (салоны), (заполняемость объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) - график работы с 10.00 часов до 18.00 часов по предварительной записи;
- бани, сауны (без бассейнов) – график работы с 10.00 часов до 20.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);
- фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы (без бассейнов) – по предварительной записи, график работы с 10.00 часов до 21.00 часа (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя);
- объекты по оказанию бесконтактных услуг населению: автомойки - с 10.00 часов до 21.00 часа; СТО, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие - с 10.00 часов до 18.00 часов;
- бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 часов до 17.00 часов;
Приостановить работу в выходные дни (22,23,29,30 августа):
- торговых домов и центров (бутики, павильоны), торговых сетей,
- непродовольственных и продовольственных крытых рынков,
- салонов красоты, парикмахерских, объектов оказывающих косметологические услуги , SPAцентров (салонов),
- фитнесс центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных объектов, бань, саун,
- детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых, аттракционов на открытом воздухе;
График работы общественного транспорта:
- Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 07.00 часов до 23.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, равномерным графиком движения.
- Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам.
- Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках, перчатках).
- Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками.
В выходные дни (22,23,29,30 августа) будет приостановлена работа общественного транспорта за исключением общественного автотранспорта обслуживающих дачные маршруты, с определением графика движения с 07:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 23:00 часов.
