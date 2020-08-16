Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 17 августа на территории ЗКО ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, ночью опустится +13 градусов. В Атырау ожидается переменная облачность, днем 25 градусов тепла, ночью +15 градусов. Дождь с грозой прогнозируют в Актобе, днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов, ночью опустятся до +13 градусов. В Актау ожидается погода без осадков, днем +25 градусов, ночью +17 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.