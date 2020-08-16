Фото с Tengrinews.kz По данным издания, Айсултан Назарбаев скончался в ночь на 16 августа в Лондоне. - Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны, - говорится в публикации. Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте (2009—2010) и магистратуру университета КИМЭП по специальности "бизнес-администрирование". Служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Занимался футболом, выступал за несколько казахстанских и зарубежных клубов, в том числе за юношескую команду "Портсмута". Был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.