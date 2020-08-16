Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, надзорным органом был проведен анализ эффективного расходования бюджетных средств, используемых в рамках государственных программ.

Было установлено, что в средней школе №5 имени Мусрепова в 2017 году был проведен капитальный ремонт. Несмотря на выделенные средства в размере 279 млн тенге, в марте этого года из-за небольшой ветреной погоды произошло разрушение облицовки здания школы.

- Согласно заключению независимого эксперта, вследствие несоблюдения архитектурно-строительных норм, а также невыполнения работ государству причинен ущерб на общую сумму 25 млн тенге, - говорится в заявлении прокуратуры.

Городской прокуратурой были собраны материалы, которые направлены в антикоррупционную службу, и начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

