Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки по стране было зарегистрировано 409 новых случаев COVID-19. - Из них в ЗКО было зарегистрировано всего 29 новых случаев, 17 пациентов являются бессимптомными носителями СOVID-19, - пояснили в МВК. К слову, всего по Казахстану зарегистрировано 102696 случаев коронавирусной инфекции, в ЗКО - 6537.