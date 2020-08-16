Рабочая поездка началась с проверки капитального ремонта 10 км автодороги Большой Чаган – Переметное. Стоимость работ составила 445 млн. тенге. Участок трассы с 32 по 42 км планируется ввести в эксплуатация в декабре этого года. В рамках программы «Дорожная карта занятости» ведется реконструкция здания Зеленовской СОШ стоимостью 187 млн. тенге. В работе заняты 37 человек. Школа будет введена до начала учебного года. В целом по ДКЗ в районе Байтерек реализуются 8 проектов на общую сумму 2,41 млрд. тенге. К работам на объектах привлечены 487 человек, в том числе 208 работников через центр занятости населения. Гали Искалиев посетил районные крестьянские хозяйства. Посевная площадь ТОО «Пермский» в 2020 году составила 6141 га. В том числе по 1000 га озимой пшеницы и яровой пшеницы, 500 га ячменя, 400 га проса, свыше 1600 га подсолнечника других культур. Посевная площадь КХ «Айдос» в этом году – 500 га, здесь также занимаются скотоводством. В хозяйстве более 180 голов КРС казахской белоголовой породы. Глава региона ознакомился с ходом строительства культурно-спортивного комплекса «Асан-Аул» вместимостью 150 человек. Объект стоимостью 120 млн. тенге реализуется за счет частных инвестиций и планируется к сдаче в сентябре этого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.