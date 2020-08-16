В 3 парках вырыты колодцы для полива стоимостью 1 миллион тенге. На озеленение населенных пунктов выделено 4 миллиона тенге, посажены 8568 штук (500 роз) цветов, 40 елей, 15 сосен, 70 штук саженцев других деревьев. В школах для обеспечения безопасности детей и исполнения 35.2 пункта общенационального плана действий необходимо установить 352 камеры видеонаблюдения (156 внутренние, 196 - внешние). Из областного бюджета выделены средства в размере 9,9 млн тенге на приобретение 135 камер. Из них 15 школ установили 131 камеру. Для Чижинской СОШ на приобретение 19 камер были выделены средства из местного бюджета. Остальные 198 камер будут приобретены за счет сэкономленных средств до конца года. Для СОШ имени Ы. Алтынсарина была приобретена служебная автомашина, в ноябре месяце планируется приобрести автомобиль для Чижинской СОШ. Для 4 школ приобретены 50 компьютеров на 10,8 млн тенге. В районном центре внешкольной работы с детьми установлен каркасный бассейн за 900 тысяч тенге. Также в районе в рамках программы «Развития регионов до 2020 года» проведен капитальный ремонт трех двухэтажных жилых домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.