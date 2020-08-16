Кроме того, снизились объемы горнодобывающей отрасли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Об этом стало известно 14 августа на совещании, посвященном вопросам исполнительской дисциплины акима Актобе. В нем приняли участие аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, его заместители и заместители акима Актобе.

В этом году бюджет города составил 120,6 млрд тенге, что почти на 40 млрд тенге больше чем в прошлом году.

- Финансирование увеличилось, мы должны решить множество актуальных проблем. Ускорьтесь по всем направлениям, - поручил аким области.

Заместитель акима области Руслан Хамбаров сообщил, что в Актобе наблюдается снижение объёмов промышленного производства, горнодобывающей отрасли. До конца этого года в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» будет реализовано 48 проектов, по программе «Дорожная карта занятости» создано более 6 тысяч рабочих мест.

- Сельское хозяйство развивается хорошими темпами, в сфере АПК реализуется ряд крупных проектов, им будет оказана помощь с подведением необходимой инфраструктуры. Ведётся работа по увеличению площадей орошаемых земель, - отметил он.

В ходе совещания были обсуждены актуальные проблемы, требующие оперативного решения. Они связаны с недоимкой налоговых поступлений в бюджет, жилищным строительством, изъятием и возвратом земельных участков, неиспользуемых по назначению.

В Актобе запланировано строительство 16 многоэтажных домов, будет модернизировано более 40 домов.

Ондасын Уразалин поручил обеспечить сдачу всех объектов в срок, проанализировать работу проектных организаций.

Также на совещании было обсуждено качество работы в рамках концепции президента «Слышащее государство». Анализ, который был проведён в этой связи показал, что акимат города на постоянной основе информирует население о мерах принимаемых по улучшению качества жизни посредством социальных сетей, своевременно реагирует на обращения жителей.

В завершение Ондасын Уразалин поручил усилить работу по обеспечению роста промышленной продукции, усилить развитие сфер сельского хозяйства, образования, здравоохранения, увеличить количество социально-значимых проектов, а также завершить начатые проекты до конца года.

