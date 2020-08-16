Фото с сайта atpress.kz

Строящийся в центре города флагшток 20 декабря прошлого года рухнул под порывами ветра. После случившегося прокуратурой Атырауской области было проанализировано соблюдение законности на этом объекте. Об этом редакции сообщил заместитель прокурора Атырауской области Бауыржан Жумаканов.

- Установлено, что вопреки требованиям проектно-сметной документации, без согласования авторского надзора подрядчик установил флагшток, который по стоимости в три раза дешевле заложенных в смете 203 миллионов тенге, - рассказал Бауыржан Жумаканов.

Он отметил, что областное управление строительства, нарушая требования законодательства, самовольно согласовало замену флагштока.

Таким образом, аварийная ситуация, вызванная незаконными действиями подрядчика и местного исполнительного органа, привела к угрозе жизни и здоровью людей, подчеркнул представитель надзорного органа.

Как стало известно, материалы по факту хищения в особо крупном размере переданы в департамент экономических расследований для проведения досудебного расследования.

