Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено, что молодой человек сделал надрез в форме сердца на стволе дерева в Ханской роще. - Сотрудниками природоохранной полиции местной полицейской службы ДП ЗКО правонарушитель был установлен и привлечен к административной ответственности по статье 381 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников". Нарушителем оказался 21-летний житель Уральска. Теперь «резчик по дереву» должен будет выплатить штраф в размере 27 тысячи тенге, - пояснили в ведомстве.