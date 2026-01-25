Чаще всего за ложные сообщения о терактах лишают свободы, реже — назначают ограничение свободы.

В 2025 году в Актобе зарегистрировали 20 ложных сообщений о якобы готовящихся терактах. По каждому факту начаты досудебные расследования по статье 273 УК РК — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

– Каждый такой звонок или сообщение — это экстренный выезд полиции, спасателей и других служб, срыв их работы и реальная угроза безопасности. Кроме уголовного наказания, виновные обязаны возместить весь причинённый ущерб и понесённые расходы, - отметили в генеральной прокуратуре РК.

Правоохранительные органы принимают все меры для установления авторов анонимных сообщений. За последние четыре года суды Актюбинской области рассмотрели пять уголовных дел по таким фактам — все в отношении конкретных лиц.

Судебная практика показывает: чаще всего за ложные сообщения о терактах назначают лишение свободы, реже — ограничение свободы.

Один из примеров — дело, рассмотренное в 2023 году. 16 апреля житель Актобе Агейкин позвонил по номеру 102 и сообщил о якобы заложенной бомбе в доме, где сам же проживал. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, у него есть малолетний ребёнок. Однако «шутка», сделанная под влиянием эмоций и алкоголя, закончилась уголовным делом и судимостью.

Приговором суда № 2 города Актобе от 11 сентября 2023 года Агейкин был приговорён к двум годам ограничения свободы. Суд учёл признание вины, раскаяние и то, что преступление было совершено впервые.

В прокуратуре Актюбинской области напоминают: заведомо ложные сообщения о терактах относятся к тяжким уголовным правонарушениям и влекут за собой строгое наказание — независимо от мотивов и возраста человека, который их совершил.