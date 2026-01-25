За год зарегистрировано 115,9 тысячи случаев — это самый высокий показатель за 10 лет.

По данным аналитического канала Data Hub, в 2025 году в Казахстане зафиксирован рекорд по правонарушениям по статье 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах». За год зарегистрировано 115,9 тысячи случаев — это самый высокий показатель с момента введения нормы 1 января 2015 года. По сравнению с 2024 годом рост составил 29%. Такие данные приводит Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Речь идёт о навязчивом предложении услуг — гадании, проституции, продаже товаров, а также о попрошайничестве. Обязательное условие — всё это происходит в общественных местах: на улицах, площадях, в магазинах, на вокзалах, в общественном транспорте и других подобных локациях. Рост таких нарушений наблюдается уже много лет. С 2015 года резкие скачки фиксировались в семи случаях из десяти, в среднем прирост составлял около 37% в год. Однако именно в 2025 году число дел впервые превысило 100 тысяч.

Аналитики отмечают, что за прошлый год было рассмотрено 115,6 тысячи административных дел. Прекращены были лишь 440 из них. В большинстве случаев нарушителям выносили предупреждение — 111,4 тысячи раз. Штрафы применялись значительно реже — всего в 3,4 тысячи случаев. Общая сумма штрафов составила 56,3 миллионов тенге, из которых фактически взыскано только 25,7 миллионов. В отдельных случаях применялись более жёсткие меры: арест (146 дел), выдворение из страны (120) и общественные работы (3).

Всего к ответственности привлекли 115,1 тысячи человек. Среди них — 1,6 тысячи иностранцев и 67 несовершеннолетних.