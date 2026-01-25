Информацию подтвердили в сухопутных войсках.

Трагедия произошла 23 января в воинской части 47007, расположенной в поселке Жангизтобе Восточно-Казахстанской области. По информации Сухопутных войск вооруженных сил РК, солдат выстрелил в себя из закреплённого за ним оружия. От полученных ран он скончался. Ему оставалось служить два месяца.

Отметим, что юноша был призван на срочную воинскую службу в апреле 2025 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, досудебное расследование находится на контроле военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты. Иную информацию в интересах следствия разглашать не стали.

К слову, это не первая смерть военнослужащих с начала этого года. Так, 7 января стало известно о смерти солдата-срочника в Шымкенте. Предварительной причиной смерти военнослужащего был назван острый лейкоз.