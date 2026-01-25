Каждый случай рассмотрели индивидуально.

В акимате Уральска прошло первое в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его провёл заместитель акима города Арсен Губашев.

Основной темой встречи стали дети, которые длительное время не посещают школу. Каждый случай рассмотрели отдельно. Участники заседания обсудили причины пропусков, а также меры, которые помогут защитить права несовершеннолетних и обеспечить их безопасность.

По итогам заседания были приняты решения и даны конкретные поручения ответственным службам. В акимате подчеркнули, что работа по защите прав детей и предупреждению правонарушений будет продолжена.