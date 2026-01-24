Ночью столбики термометров опустятся до 30 градусов мороза.

По данным РГП «Казгидромет», 25 января в Западно-Казахстанской области ожидается снег, метель и сильный мороз. Температура воздуха днем составит -22 градуса, ночью до -30.

В Атырауской области погода без осадков, днем до 11 градусов мороза, ночью до -15 градусов.

Снег и метель ожидаются и в Актюбинской области. Синоптики прогнозируют до 33 градусов мороза ночью. Днем столбики термометров поднимутся до -20 градусов.

Снег с дождем, гололед и туман ожидается в Мангыстауской области. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла, ночью до 8 градусов мороза.