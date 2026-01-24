В стране ведут системную работу по увеличению доли отечественного производства в фармацевтической отрасли.

Правительство одобрило инвестиционные соглашения между Минздравом и четырьмя фармкомпаниями. В проекты по локализации производства лекарств вложат 173 миллиарда тенге. Постановления подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает Primeminister.kz.

В Казахстане планируют наладить выпуск 356 наименований лекарств, в том числе социально значимых. Среди них — препараты для лечения онкологии и диабета, а также противовирусные, иммунобиологические, обезболивающие и противомикробные средства.

Новые фармпредприятия появятся в Алматы, Алматинской и Туркестанской областях. Всего будет создано около 675 рабочих мест.

В Алматы компания «АлтИНФАРМ» построит завод в СЭЗ «Парк инновационных технологий». Инвестиции составят 58,5 миллиарда тенге. Предприятие будет выпускать 54 препарата, из них 35 — социально значимые. Планируется создать около 60 рабочих мест.

Также в Алматы «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» построит комплекс по производству лекарств, биопрепаратов и фармацевтических ингредиентов. Объем инвестиций — 39,2 миллиарда тенге. Завод обеспечит не менее 200 рабочих мест.

В Алматинской области компания «Абди Ибрагим Глобал фарм» запустит фармкомплекс стоимостью 39 миллиардов тенге. Здесь будут выпускать 76 видов лекарств, включая препараты от диабета и противовирусные средства. Проект создаст не менее 150 рабочих мест.

В Туркестанской и Алматинской областях компания «МСП-РОМФАРМ» построит высокотехнологичный завод. Инвестиции составят 36,7 миллиарда тенге, планируется выпуск 101 препарата и создание около 265 рабочих мест.

Власти ожидают, что запуск новых заводов снизит зависимость от импорта и сделает лекарства более доступными для населения.