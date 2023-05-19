Это связано с выносом водовода при строительстве развязки на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта. Тариф на воду повышается в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» C 22:00 21 мая до 9:00 23 мая холодной воды не будет у потребителей:
  • микрорайоны Нуршашкан и Кайрат;
  • посёлки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;
  • жилые комплексы «Аспан Сити», «Алтын Сити», «Нурия», «Достар», Nomad City, Tomarix City, «Бесагаш», коммерческие объекты вдоль Кульджинского тракта.
С 23:00 24 мая до 9:00 26 мая без воды останется ЖК «Nomad City». С 22:00 28 мая до 09:00 30 мая водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
  • микрорайоны Нуршашкан и Кайрат;
  • посёлки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;
  • жилые комплексы «Аспан Сити», «Алтын Сити», «Нурия», «Достар», Nomad City, Tomarix City, «Бесагаш», коммерческие объекты вдоль Кульджинского тракта.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.