Холодную воду будут отключать в течение недели в ряде микрорайонов Алматы
Это связано с выносом водовода при строительстве развязки на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта.
C 22:00 21 мая до 9:00 23 мая холодной воды не будет у потребителей:
микрорайоны Нуршашкан и Кайрат;
посёлки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;
жилые комплексы «Аспан Сити», «Алтын Сити», «Нурия», «Достар», Nomad City, Tomarix City, «Бесагаш», коммерческие объекты вдоль Кульджинского тракта.
С 23:00 24 мая до 9:00 26 мая без воды останется ЖК «Nomad City».
С 22:00 28 мая до 09:00 30 мая водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
микрорайоны Нуршашкан и Кайрат;
посёлки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;
жилые комплексы «Аспан Сити», «Алтын Сити», «Нурия», «Достар», Nomad City, Tomarix City, «Бесагаш», коммерческие объекты вдоль Кульджинского тракта.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
