Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, убийство произошло в районе центрального рынка. - 19 мая 4:22 неизвестное лицо, находясь возле кафе «Али» нанес ножевое ранение гражданину 1995 года рождения, который от полученных травм скончался в больнице. Принятыми мерами по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 19-летний парень, - рассказали в пресс-службе ведомства, и добавили, что по делу назначены соответствующие экспертизы. Как отметили в полиции, по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч.1 «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор управления полиции г. Уральск.