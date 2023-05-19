По данным «Казгидромета», 20 мая на северо-востоке и востоке ЗКО ожидается гроза. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 17 метров в секунду
