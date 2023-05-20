Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Аксая, работы по травле гнуса в городе начались пятого апреля. Услуги по проведению дезинфекции (обработка от личиночных стадии комаров и летающей формы комаров) в Аксае, микрорайоне Кызылтал и селе Аралтал Бурлинского района проводит филиал центра дезинфекции. В 2023 году на травлю гнуса в Бурлинском районе выделено 1,8 миллионов тенге, тогда как в 2022 году эта сумма составляла 2,5 миллиона тенге. На эти деньги уже обработали 425 гектаров земель. К слову, для травли гнуса в Аксае компания использовала препарат «Инсектицид Авицин».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.