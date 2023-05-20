скриншот с видео Инцидент произошел вечером 16 мая. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, двое мужчин находясь в салоне пассажирского автобуса №2 из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения двои мужчинам 26 и 23 лет. По заключению медиков они получили ссадину в области темени справа и ссадину в области шеи. Оба после осмотра врачей отпущены домой. Принятыми мерами полицейским удалось установить и задержать двоих мужчин 32 и 53 лет. Стражи порядка ведут досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Между тем в уральских пабликах распространяется информация о том, что один из дерущихся применил перцовый баллончик. Однако в полиции этот факт не подтвердили и не опровергли. -cfwxM9zy_E Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.