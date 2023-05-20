Сейчас ее "коллеги" выясняют, где она взяла форменное обмундирование сотрудника полиции, передает портал "Мой ГОРОД".  В Актобе задержали пьяную девушку в полицейской форме По информации на сайте policia.kz, 19 мая на пульт «102» Центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Есет батыра» ходит девушка в форме сотрудника полиции в нетрезвом состоянии.
- Выехавшие по указанному адресу участковые инспекторы полиции задержали 29-летнюю девушку, которая, как оказалось, не имеет никакого отношения к полиции. Она была доставлена в участковый пункт полиции для составления протокола по ст. 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 434 "Мелкое хулиганство" и по ст. 675 "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования" КоАП РК, - отметили в ведомстве.
Также выясняется, откуда она взяла форменное обмундирование сотрудника полиции.  