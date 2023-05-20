В основном пал молодняк, передает портал "Мой ГОРОД".  150 туш мертвых сайгаков обнаружили в ЗКО По информации пресс-службы министерства экологии РК, 19 мая около 18:00 на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района группой Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек было обнаружено около 150 голов павших сайгаков. БОльшая часть из них, а именно 95% - сеголетки (молодняк текущего года) и 5% самки. Трупы животных находились в радиусе 300 метров.
- Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха, на место обнаружения направлены сотрудник резервата «Бөкейорда», представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района. После выполнения необходимых процедур, павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП «ПО «Охотзоопром», сообщили в пресс-службе ведомства.
В последний раз массовый падеж сайгаков на территории ЗКО был в мае 2021 года. Тогда, по предварительной версии, 372 сайгака погибли от удара молнии.  