— На сегодня по десяти проектам определён подрядчик. Срок реализации восьми проектов — с мая по октябрь этого года, два проекта переходящие на 2024 год, срок реализации — октябрь 2024 года. Также по четырём проектам проводятся конкурсные процедуры, — рассказали в акимате.

По информации акимата Бурлинского района, протяжённость дорог в районе составляет 758 километров. Из них 72 километра дороги республиканского значения, 203 километра — областного, 159 километров — районного и 324 километра — местного значения. Как сообщили в ведомстве, 72 километра дорог республиканского значения покрыты асфальтобетонным покрытием. Однако на участке дороги протяженностью 36 километров на сегодня идут работы по реконструкции. Из 203 километров дорог областного значения только 150 километров покрыты асфальтом, 53 километра — гравийным покрытием. Тем временем, из 159 километров автодорог районного значения только 15 километров имеют асфальтобетонное покрытие, 29 километров — гравийное, 115 километров — грунтовое. Из местных автодорог 205 километров имеют твёрдое покрытие, остальные 119 километров – грунтовое. За последние три года в районе отремонтировали чуть больше 62 километров автодорог. В этом году в районе планируют реконструировать, построить, а также провести капитальный и средний ремонт 125 километров автодорог (всех уровней). Так, планируется реконструкция республиканской дороги, областных дорог Аксай — Жымпиты, Аксай — Теректі, районной дороги Амангелды — Жарсуат, подъездных путей в сёла Канай и Аралтал, дороги в микрорайонах Аралтал, 4, 7, 9,11,12,13, на улицах Көкжиек, Транспортная, Алексеева, Совхозная, Деповская города Аксай и дороги в Кызылтал, а также внутрипоселковые дороги в сёлах Бумаколь и Жарсуат, улица Орал в селе Приуральное.По информации властей, в Аксае имеется 142 километра тротуаров и они находятся в удовлетворительном состоянии. В 2023 году планируется благоустройство 1 400 метров тротуара по улице Заводская в Аксае на общую сумму 29,3 млн тенге. Кроме этого в реализуемых проектах по строительству уличных дорог на 2023 года в проектно-сметных документациях предусмотрено строительство 9,2 километров тротуаров, отметили в ведомстве.