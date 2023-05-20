- Ведется работа по установлению личности погибших. Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя автомобиля Toyota с начала года составлено 10 протоколов. Известно, что восемь протоколов за превышение скорости во время дорожного движения и два за не пристегнутый ремень безопасности, - сказал командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов.

Трагедия произошла сегодня, 20 мая. Как сообщили в полиции, на 133 км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и "КамАЗ". В результате Toyota загорелся, погибли водитель и три пассажира. Еще два пассажира были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.По данному факту начато расследование.