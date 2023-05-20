Иллюстративное фото из архива «МГ» Жительница Атырауской области подала в суд на 40-летнего мужчину после того, как он оскорбил её в Facebook. Пользователя социальной сети обвиняли по статье 131 УК РК — унижение чести и достоинства посредством сетей телекоммуникаций. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо 180 часов общественных работ. Однако, как рассказали в пресс-службе Махамбетского районного суда, до начала разбирательства стороны помирились и просили прекратить дело. Постановлением суда производство по уголовному делу прекращено.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.