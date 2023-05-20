— Во всех «энергетиках» есть кофеин – самый известный психостимулятор. Кофеин уменьшает сонливость и чувство усталости, ускоряет пульс и помогает человеку выдерживать умственные нагрузки. Однако всё это – временный эффект, который сменяется ещё большей усталостью. Если после этого не дать организму полноценный отдых, а выпить ещё чашку кофе или чёрного чая, то можно превысить допустимую дозу кофеина, так как он медленно выводится из организма, — пояснила заместитель главы ведомства Гаухар Каткенова.

Изображение с сайта Pixabay В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили об опасности энергетических напитков. В их состав входят сахароза и глюкоза.Передозировка кофеина приводит к раздражительности и нервозности, бессоннице и нарушениям сердечного ритма. Если не прекратить употребление кофеина в больших дозах, то начнутся боли в животе, судороги, потом повреждение мышц и разрушение нервной системы. Содержание кофеина в тонизирующих напитках не должно превышать 400 мг/дм. Санитарные врачи южного мегаполиса напоминают, что энергетические напитки допускаются употреблять людям старше 18 лет. Не следует пить больше одной банки «энергетика» в день и покупать банки ёмкостью 0,5 литров – это уже превышение нормы. Кроме того, нельзя пить энергетические напитки после нагрузок или спортивных тренировок. Тем более, перед ними. Опасно смешивать их с алкоголем, кофе и чаем. Также необходимо помнить, что энергетические напитки абсолютно противопоказаны беременным, детям и подросткам, людям старше 50 лет, а также тем, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями.