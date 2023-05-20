По данным РГП "Казгидромет", 21 мая в Уральске переменная облачность, температура воздуха днем +24 градуса, ночью +10. В Атырау ожидается малооблачная погода, без осадков, днем +27 градусов, ночью +14. В Актобе также осадков не ожидается, днем +23 градуса, ночью +12. До 30 градусов тепла прогнозируют синоптики днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся +18 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.