Авария произошла в поселке Караулкелды Байганинского района утром 20 мая, передает портал "Мой ГОРОД". Бизнесменов ЗКО призвали помочь с автотранспортом для мобильных бригад Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента полиции, на улице районного центра столкнулись автомашины «Нива» и «Лада Приора». В "Ниве" находились пятеро несовершеннолетних, за рулем был житель поселка. В результате 12-летняя девочка получила перелом ключицы со смещением. По данному факту проводится расследование. Есть сведения, что дети сели в машину с разрешения родителей. В управлении спорта сообщили, что они не направлялись на соревнования. Напомним, в декабре прошлого года, в Актюбинской области в аварию попали воспитанники Шубаркудукского ДЮСШ, которые направлялись в областной центр на соревнования по волейболу. Восемь детей и тренер получили различные травмы. За рулем легковой машины находился замдиректора ДЮСШ. Недавно по этому дело в Алгинском районном суде началось судебное разбирательство. Фарида ЗАРИП Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  